Thema u. a.: Kind nicht angeschnallt - Polizei Landau in der Pfalz

63 Min.Ab 12

Im pfälzischen Landau führen die Kommissare Schneider und Jung eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fällt ihnen ein Fahrzeug auf, in welchem ein Kind nicht angeschnallt ist. Die Begründung dafür ist nicht nachvollziehbar. Und: Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Eine bewusstlose Person soll sich in einer Wohnung befinden. Die beiden müssen mit dem Schlimmsten rechnen.

