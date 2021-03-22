Thema u. a.: Poser, Raser, Tuner - Polizei FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.03.2021: Thema u. a.: Poser, Raser, Tuner - Polizei Frankfurt
63 Min.Folge vom 22.03.2021Ab 12
In Frankfurt am Main machen Michael Stieg und Nico Briesemeister Jagd auf Auto-Poser, Raser und Tuner. Bereits nach wenigen Minuten fällt ihnen ein Mercedes auf, der nicht serienmäßig klingt. Und: In Viersen in Nordrhein-Westfalen muss Abschlepp-Profi Patrick Jolling zu einem ungewöhnlichen Einsatz fahren: Auf einem Verkehrsübungsplatz hat sich ein Fahrzeug überschlagen, Fahrerin und Beifahrerin sind verletzt. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
12
