Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 26.03.2021
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

64 Min.Folge vom 26.03.2021Ab 12

Igor Protasov lebt und arbeitet in Phuket. Als Touristenpolizist hilft er bei der Verständigung zwischen Polizei und Urlaubern. Egal ob am Strand, am Flughafen oder auf der Partymeile, überall ist Igor im Einsatz. Und: Der Berliner Recyclinghof. Die Chefin Hülya Knoch und ihre Männer kontrollieren, was sie recyceln oder verkaufen können und organisieren Haushaltsauflösungen. Was erwartet sie heute? Bildrechte: Kabel Eins.

