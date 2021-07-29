Thema u. a.: Erstsemesterparty - Security Steiner, Neufen bei StuttgartJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.07.2021: Thema u. a.: Erstsemesterparty - Security Steiner, Neufen bei Stuttgart
61 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12
Tobias Grünenwald, Oliver Dobisch und ihre Kollegen von Steiner Security sind auf einer Erstsemesterparty der Hochschule der Medien in Stuttgart im Einsatz. Hier sollen sie für Sicherheit und Ordnung sorgen. Doch die ersten Streitereien lassen nicht lange auf sich warten ... Und: In Darmstadt sorgen Chef-Bademeister Michael Müller und seine rechte Hand Nick Nassim für die Sicherheit der Badegäste.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
