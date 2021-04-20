Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder Pahlke

Kabel Eins
Folge vom 20.04.2021
Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder Pahlke

Folge vom 20.04.2021: Thema u. a.: Die Abschleppkönige aus Köln - Gebrüder Pahlke

63 Min.
Folge vom 20.04.2021
Ab 12

Kranspezialist Harry Pahlke hat einen Auftrag zu erledigen, der ihn vor eine große Herausforderung stellt. Auf einem öffentlichen Platz in Köln-Dellbrück soll er ein Glasdach schnellstmöglich austauschen. Ob ihm das unfallfrei gelingt? Und: Rettungsassistentin Diana Seidel und Notfallsanitäter Matthias Inselsberger vom Bayerischen Roten Kreuz sind auf dem Weg zu einem brisanten Einsatz. Bildrechte: Kabel Eins.

