Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle Bremervörde

Kabel Eins
Folge vom 11.08.2021
Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle Bremervörde

Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle BremervördeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.08.2021: Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle Bremervörde

60 Min.Folge vom 11.08.2021Ab 12

Bei einer Streifenfahrt in Bremervörde in Niedersachen überprüfen die Polizisten Alexander und Jonas einen Fahrer, der mehrfach unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Was zunächst als normale Verkehrskontrolle beginnt, nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung. Und: Heute muss Gefahrtierjäger Peter nach Nordhessen: In einem Wohnhaus versteckt sich eine Schlange, die durch die offene Terrassentür ins Gebäude gelangt ist. Wo und wie gefährlich sie ist, ahnt noch niemand.

