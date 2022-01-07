Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 07.01.2022
60 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12

In Freiburg sind die Polizisten Ehret und Lorefice auf der Jagd nach Handysündern. Besonders Lkw-Fahrer sind am Steuer oft durch ihr Smartphone abgelenkt, was das Unfallrisiko drastisch erhöht. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Und: Die Biomülltonnen-Kontrolleure Thomas und Petra sind im Steinfurter Kreis unterwegs. Dort kontrollieren sie, ob die Biotonnen ordnungsgemäß befüllt sind.

