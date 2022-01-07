Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.01.2022: Episode 89
60 Min.Folge vom 07.01.2022Ab 12
In Freiburg sind die Polizisten Ehret und Lorefice auf der Jagd nach Handysündern. Besonders Lkw-Fahrer sind am Steuer oft durch ihr Smartphone abgelenkt, was das Unfallrisiko drastisch erhöht. Wer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von mindestens 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Und: Die Biomülltonnen-Kontrolleure Thomas und Petra sind im Steinfurter Kreis unterwegs. Dort kontrollieren sie, ob die Biotonnen ordnungsgemäß befüllt sind.
