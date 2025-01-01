Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Qualmendes Auto in der Tiefgarage- Abschlepper Kempten

Kabel Eins
Thema u. a.: Qualmendes Auto in der Tiefgarage- Abschlepper Kempten

60 Min.Ab 12

Chris Keuschnig betreibt mit seiner Schwester Lisa ein Abschleppunternehmen mit eigener Werkstatt. Der nächste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten, denn Chris wird zu einer Tiefgarage gerufen, in der ein qualmendes Auto entdeckt wurde. Und: Hubert Theunis ist Spezialbagger-Fahrer und arbeitet jeden Tag in schwindelerregender Höhe.

