Thema u. a.: Qualmendes Auto in der Tiefgarage- Abschlepper KemptenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Qualmendes Auto in der Tiefgarage- Abschlepper Kempten
60 Min.Ab 12
Chris Keuschnig betreibt mit seiner Schwester Lisa ein Abschleppunternehmen mit eigener Werkstatt. Der nächste Einsatz lässt nicht lange auf sich warten, denn Chris wird zu einer Tiefgarage gerufen, in der ein qualmendes Auto entdeckt wurde. Und: Hubert Theunis ist Spezialbagger-Fahrer und arbeitet jeden Tag in schwindelerregender Höhe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen