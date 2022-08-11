Themen u.a.: Baustellenkontrolle im RuhrgebietJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.08.2022: Themen u.a.: Baustellenkontrolle im Ruhrgebiet
61 Min.Folge vom 11.08.2022Ab 12
Die Sicherheit auf der Baustelle muss unbedingt gewährleistet werden - vor allem für die Bauarbeiter. Die Kollegen der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind unterwegs in und um Dortmund, um die dortigen Baustellen zu kontrollieren. In Düsseldorf überprüft der Zoll das Gepäck der ankommenden Gäste auf anmeldungspflichtige oder verbotene Ware. Und: Tiernotruf im Einsatz! Stefan Bröckling und sein Team sind auf Mission, um verletzten Tieren zu helfen.
