Folge vom 25.07.2022: Polizeikantine im Einsatz! Kochen am Einsatzort
60 Min.Folge vom 25.07.2022Ab 12
Auf einem Polizeipräsidium in Stuttgart kochen Michael Braun und sein Team für rund 600 Polizeibeamte. Dieses Mal bekocht die Kantine die Polizei direkt am Einsatzort, wo noch weitaus mehr Einsatzkräfte erwartet werden. Und: Autobahnpolizei Alhorn.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen