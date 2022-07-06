Thema u. a.: Mission Hygiene - Fleischfabrik in IndienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.07.2022: Thema u. a.: Mission Hygiene - Fleischfabrik in Indien
61 Min.Folge vom 06.07.2022Ab 12
Die Brüder Arthur und Gerhard Maurer sind Inhaber der einzigen deutschen Fleischfabrik Indiens. Der Aufbau von über 120 Wursttheken in indischen Supermärkten wird zum Mammutprojekt der beiden Deutschen. Werden die beiden alles gut meistern? Und: Der Strand in Warnemünde bei Rostock - Thom und sein Team von der Strandsecurity werden bei einer Suchaktion benötigt: Ein Mann wird vermisst. Polizei, Feuerwehr sowie Thom und sein Team beginnen, den Strand abzusuchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen