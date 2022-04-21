Thema u. a.: Erste Motorrad-Fahrstunde Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.04.2022: Thema u. a.: Erste Motorrad-Fahrstunde
61 Min.Folge vom 21.04.2022Ab 12
Marc Höcker leitet in Bünde in Nordreinwestfalen eine Fahrschule. Unter anderem erwartet den Fahrlehrer eine neue Motorradschülerin ohne jegliche Erfahrung. Das hält Marc jedoch nicht davon ab sie gleich am ersten Tag eine kurze Strecke fahren zu lassen. Werden Marcs erste Instruktionen Schülerin Nel schon genügend helfen für die erste richtige Fahrt? Und: Fahrradkontrolle in Zeven.
