Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Putzeinsatz auf der Autobahn

Kabel EinsFolge vom 26.04.2022
Thema u. a.: Putzeinsatz auf der Autobahn

Thema u. a.: Putzeinsatz auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 26.04.2022: Thema u. a.: Putzeinsatz auf der Autobahn

61 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12

Ein wichtiges Verkehrsschild kurz vor einer Autobahnausfahrt wurde mit Graffiti beschmiert. Die Autobahnmeisterei Rangsdorf fährt los, um die Schmierereien am Unfallschwerpunkt bei der engen Kurve wieder schnellstens zu entfernen. Und: Truck Wash Köln.

Alle verfügbaren Folgen