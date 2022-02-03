Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hotspot der Kriminalität - Die Bundespolizei Dortmund

Kabel Eins
Folge vom 03.02.2022
Thema u. a.: Hotspot der Kriminalität - Die Bundespolizei Dortmund

Thema u. a.: Hotspot der Kriminalität - Die Bundespolizei DortmundJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.02.2022: Thema u. a.: Hotspot der Kriminalität - Die Bundespolizei Dortmund

61 Min.Folge vom 03.02.2022Ab 12

Die Bundespolizisten Nils und Lukas sorgen am Dortmunder Hauptbahnhof für Sicherheit. Ihr erster Einsatz heute: Ein Zug aus Hamm trifft mit einem stark alkoholisierten Fahrgast ein. Wird die Situation eskalieren? Und: Ein sechsköpfiges Team kontrolliert in Dortmund, die Stadt mit einer der höchsten Schwarzfahrraten, die Zugtickets. Es gibt viele Ausreden und andere Tricks: vergessene Tickets, verwaschene Fahrscheine, radierte Oberflächen, falsche Namen und mehr ?

