Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel Eins
Folge vom 18.11.2022
Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster ist das Reich der beiden Süßwarenhersteller Timo und Peter. Dabei gehen sie mit Leidenschaft einer fast vergessenen Handwerkskunst nach und kreieren passend zum Herbst neue Sorten. Darunter: Bonbons mit Eichelmotiv.

