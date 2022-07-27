Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.07.2022: Thema u. a.: 10.000 Gerichte am Tag - Krankenhausküche Hannover
60 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12
In einer der größten Krankenhausküchen Deutschlands werden täglich 10.000 Gericht für 10 Kliniken gekocht. Frühstück, Mittagessen und Abendessen werden dabei in großen Mengen und unter strengen Hygienevorschriften zubereitet. Und: Fahrradpolizei Hannover.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen