Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 02.08.2022
60 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12

Beim Food Truck Festival in Nürnberg können Tausende Gäste Streetfood aus aller Welt und kühle Getränke vom Truck genießen. Veranstalter Miguel Ortega zeigt, was es braucht, um ein Festival dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Und: THW Freising.

