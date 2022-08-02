Thema u. a: Food Truck Festival- Aufbau mit Veranstalter Ortega Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.08.2022: Thema u. a: Food Truck Festival- Aufbau mit Veranstalter Ortega
60 Min.Folge vom 02.08.2022Ab 12
Beim Food Truck Festival in Nürnberg können Tausende Gäste Streetfood aus aller Welt und kühle Getränke vom Truck genießen. Veranstalter Miguel Ortega zeigt, was es braucht, um ein Festival dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen. Und: THW Freising.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen