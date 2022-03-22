Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle Sangerhausen

Kabel Eins Folge vom 22.03.2022
Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle Sangerhausen

Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle SangerhausenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.03.2022: Thema u. a.: Höllische Nachbarn! - Kleingartenkontrolle Sangerhausen

60 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12

In der Kleingartenanlage "Sonnenland" kontrollieren Vorstandsvorsitzende Anett und ihr Stellvertreter Andreas 319 Kleingärten. Insbesondere bei Müll und Verwilderung erfolgt eine Abmahnung und im Ernstfall sogar der Rauswurf. Und: Baumaschinenprüfer Sven Seidel nimmt bei seinem heutigen Kontrollauftrag einen großen Bagger ganz genau in Augenschein. Dabei fällt ihm ein gefährlicher Mangel auf.

