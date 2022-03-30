Thema u. a.: WM-Köchinnen am LimitJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.03.2022: Thema u. a.: WM-Köchinnen am Limit
60 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 12
Im November findet in Luxemburg die Weltmeisterschaft im Kochen statt. Deutschland geht mit einer 25-köpfigen Nationalmannschaft an den Start. Zum Team gehören die Köchinnen Anne Kratz, Jennifer Klement und Sarah Braun. Das Ziel: Gold für Deutschland. Und: In Nienburg in Niedersachsen kontrollieren die Polizisten Ullrich und Stefan an der Bundesstraße Lkw. Als sie einen polnischen Laster anhalten, fällt ihnen schon zu Kontrollbeginn ein Problem auf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
