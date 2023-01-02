Zufällige Durchsuchung führt zu Erfolg - Polizeistreife WormsJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.01.2023: Zufällige Durchsuchung führt zu Erfolg - Polizeistreife Worms
Folge vom 02.01.2023
Die Polizisten Jan und Jonas fahren Streife in Worms. Sie werden zu einer Brücke gerufen, weil Personen Gegenstände auf die Fahrbahn werfen. Sie treffen auf zwei Jugendliche. Nach der Durchsuchung der beiden ist das Gegenstände-Schmeißen das geringste Problem für sie. Und: In Offenbach am Main wird Abschlepper Benjamin Richter zu einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Kleinwagen gerufen. Da bereits ein Kran angefordert ist, vermutet der Abschlepper Schlimmes.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
