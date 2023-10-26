Illegaler Honig – Zoll Flughafen DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.10.2023: Illegaler Honig – Zoll Flughafen Düsseldorf
61 Min.Folge vom 26.10.2023Ab 12
Am wichtigsten Flughafen Nordrhein-Westfalens, dem Airport Düsseldorf, kontrollieren Adalbert Dyballa und Alex Sieberz vom Zoll Reisegepäck. Bei einem Fluggast aus der Türkei finden die Zöllner Honig in Waben – den müssen sie zum Schutz der heimischen Natur entsorgen…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
12
