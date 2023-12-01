Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Herbst-Kreation hauseigner Bonbons- Bonbon Manufaktur Münster

Kabel EinsFolge vom 01.12.2023
Herbst-Kreation hauseigner Bonbons- Bonbon Manufaktur Münster

Herbst-Kreation hauseigner Bonbons- Bonbon Manufaktur MünsterJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.12.2023: Herbst-Kreation hauseigner Bonbons- Bonbon Manufaktur Münster

61 Min.Folge vom 01.12.2023Ab 12

Die Bonbon-Manufaktur „Bömskes“ in Münster - Sie ist das Reich der beiden Süßwarenhersteller Timo und Peter. Die beiden haben sich für den Herbst eine neue Kreation ihrer Bonbons ausgedacht. Achtung Kontrolle schaut Timo und Peter bei Konzeption und Herstellung über die Schultern. Dabei müssen sich die beiden die Fragen stellen: Welches Motiv soll es werden? Welche Geschmackskombination passt am besten?

Alle verfügbaren Folgen