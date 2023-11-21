Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.11.2023: Auf den Spuren der Schwarzfischer – Fischereiaufseher Straubing im Einsatz
61 Min.Folge vom 21.11.2023Ab 12
Am Stadtwasser der Donau in Straubing liegt das 16 Kilometer lange Einsatzgebiet der Fischereiaufsicht Straubing. Stefan Plendl und Ulrich Scheuschner fällt ein Mann auf, der von seinem Boot aus angelt. Er hat vor einer Weile einen Wels gefangen – der Fisch hängt aber immer noch am Haken. Das verstößt gegen das Tierschutzgesetz.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
