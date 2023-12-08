E-Scooter Unfall auf der Donauinsel – Berufsrettung WienJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.12.2023: E-Scooter Unfall auf der Donauinsel – Berufsrettung Wien
60 Min.Folge vom 08.12.2023Ab 12
Frühschicht für die Sanitäter David und Dominic von der Berufsrettung Wien. Ihr erster Einsatzort ist die Wiener Donauinsel. Hier ist ein Mann mit seinem E-Scooter gestürzt und kaum ansprechbar. Auch der Helikopter ist bereits unterwegs.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen