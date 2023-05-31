Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 31.05.2023
Folge vom 31.05.2023

In Wuppertal fährt Abschlepper Michael Schneider zu einem Metallbaubetrieb. Als er ankommt wird er von den Angestellten jubelnd empfangen. Doch kaum hat er das Auto aufgeladen, dass die Ausfahrt blockiert, und er wegfahren will, kippt die anfänglich gute Stimmung. Und: Bei den Clean Up Days im Allgäu, sammeln 625 Freiwillige Helfer Müll auf. Martin und Fabian organisieren diese Sammelaktion seit 2019.

