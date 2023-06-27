Leberkäsabzocke in München - Food TestJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.06.2023: Leberkäsabzocke in München - Food Test
Folge vom 27.06.2023
Mehr als 1000 Bäckereien bieten in München Brote, Brezen und belegte Brötchen an. Wenn man den Internetbewertungen Glauben schenkt, nicht immer in ausreichender Qualität. Ob die miesen Bewertungen gerechtfertigt sind, testet Mirko Reeh mit versteckter Kamera. Und: In Dortmund kontrollieren Nico Schneppe und Thorsten Strohmeier von der BG BAU, die Arbeitssicherheit auf Baustellen. Bei einer Kontrolle fällt den beiden auf, dass Mitarbeiter auf einem Dach, ohne Sicherung, Solarzellen anbringen.
