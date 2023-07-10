Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Aggressiver Wodka-Dieb - Ladendetektive Ali und Richie

Kabel EinsFolge vom 10.07.2023
Folge vom 10.07.2023: Aggressiver Wodka-Dieb - Ladendetektive Ali und Richie

61 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12

Ali und Richie sind ein eingespieltes Team, bei ihnen haben Laden-Diebe keine Chance. Heute bekommen es die beiden mit einem speziellen Kandidaten zu tun: Mit Wodka erwischt, verweigert der Dieb jedes Wort und jegliche Kooperation. Und: Handy am Steuer - durch diese Ablenkung kommt es zu vielen schweren Verkehrsunfällen. Um das Schlimmste zu verhindern wurde eine Sonderstreife in das Leben gerufen.

