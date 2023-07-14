Heulerrettung an der Nordsee - Seehundjäger Toni ThurmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.07.2023: Heulerrettung an der Nordsee - Seehundjäger Toni Thurm
61 Min.Folge vom 14.07.2023Ab 12
Etwa 100 verwaiste junge Seehunde werden jährlich an deutschen Stränden angespült. Toni Thurm hat es sich zur Aufgabe gemacht, die kleinen Heuler zu retten. Wir begleiten ihn auf der Suche nach alleingelassenen Heulern. Und: Die Polizisten Benjamin Linz und Heiko Riebesell folgen einem Gülletransporter und wollen ihn zur Kontrolle rausziehen. Der Anhänger beginnt plötzlich während der Fahrt heftig an zu schwanken. Können die Polizisten hier den Transporter noch rechtzeitig anhalten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
