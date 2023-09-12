Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Zugpassagier zieht Pistole - Bundespolizei Stuttgart

Kabel EinsFolge vom 12.09.2023
32 Min.Folge vom 12.09.2023Ab 12

Am Hauptbahnhof Stuttgart sorgen heute die Polizisten Steffen und Ulrich für Sicherheit. In der Nachtschicht erreicht die beiden eine brisante Meldung: Ein Mann soll auf einem Bahnsteig eine Pistole gezogen haben. Und: Tierschützer Stefan Klippstein ist eine Internetanzeige aufgefallen, in der Schäferhundwelpen auffallend günstig angeboten werden. Als er die Verkäuferin konfrontiert, droht die Lage zu eskalieren - die Polizei muss unterstützen.

