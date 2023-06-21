Zum Inhalt springenBarrierefrei
60 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 12

Wenn das Abschleppunternehmerpaar Angela und Guido Dentz unterwegs ist, wird abgeschleppt. Als ein Sportwagenfahrer verkehrswidrig zu nah am Zebrastreifen steht und abgeschleppt wird, platzt einem Passanten der Kragen. Wüste Beschimpfungen und Beleidigungen müssen die beiden ertragen. Und: Ekkehart Stamnitz ist Tierarzt aus Leidenschaft. Sein erster Fall an diesem Morgen ist Kater Roter. Er hat eine Schwellung an der Wange.

