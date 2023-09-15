Österreicherinnen ohne Reisepass - Türsteher Olivia Jones BarJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.09.2023: Österreicherinnen ohne Reisepass - Türsteher Olivia Jones Bar
32 Min.Folge vom 15.09.2023Ab 12
St. Pauli, Hamburgs sündigste Meile. Dennis Schmid und Ralf Kindter sind hier Türsteher der legendären Olivia Jones Bar. Zwischen Junggesellenabschiede und anderen betrunkenen Gästen müssen sie einen kühlen Kopf bewahren. Zwei Österreicherinnen fallen den Türstehern auf: ein Reisepass scheint verloren zu sein. Nur eine Ausrede oder ist die junge Dame wirklich schon volljährig?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen