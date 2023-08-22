Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der Ausbildung

Kabel EinsFolge vom 22.08.2023
Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der Ausbildung

Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der AusbildungJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.08.2023: Nichts für schwache Hundenasen - Spürhunde in der Ausbildung

61 Min.Folge vom 22.08.2023Ab 12

Die Bloodhounds mit ihren Supernasen sind für vermisste Personen oft die letzte Rettung. Und er bildet die Superlative unter den Spürhunden aus: Armin Schweda. Im oberfränkischen Hof treten heute seine vier- und zweibeinigen Lehrlinge zum sogenannten Mantrailing – dem Aufspüren von Personen – an. Dieses Training ist nichts für schwache Hundenasen.

Alle verfügbaren Folgen