Kabel EinsFolge vom 08.08.2023
61 Min.Folge vom 08.08.2023Ab 12

Die spanische Insel Mallorca ist und bleibt das beliebteste Reiseziel für deutsche Urlauber. Doch auch in den Ferien essen die Deutschen gerne ihre heimische Küche. Deshalb testet Bernd Zehner Deutsche Gaststätten auf Mallorca: hat die klassische Rinderroulade mit Rotkohl und Kartoffelbrei oder doch eher das Kalbsschnitzel mit hausgemachtem Kartoffelbrei die Nase vorn? In welcher deutschen Gaststätte können die Urlauber beim nächsten Mallorca Trip die beste heimische Küche genießen?

