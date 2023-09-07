Nerven bewahren - Rettungsdienst MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.09.2023: Nerven bewahren - Rettungsdienst München
33 Min.Folge vom 07.09.2023Ab 12
München – Nachdem die Rettungssanitäter Florian Bock und Christian Geiselhart im Kunstpark einen stark alkoholisierten Mann aufgefunden und in die Notaufnahme gebracht haben, sind sie mit Vollgas auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Vor Ort heißt es: Verkehrsunfall mit Totalschaden. Jetzt müssen sie Ruhe und Nerven bewahren…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen