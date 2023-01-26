Mängel im Fachwerkhaus – Baugutachter WaldenburgerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.01.2023: Mängel im Fachwerkhaus – Baugutachter Waldenburger
61 Min.Folge vom 26.01.2023Ab 12
Kai Rudolph ist verzweifelt. Vor ihm türmen sich die Rechnungen der Baufirma – trotzdem ist der Rohbau seines Hauses voller Mängel. Der Bausachverständige Dr. Karsten Waldenbauer soll Kai Rudolph helfen. Schon nach wenigen Minuten entdeckt der Gutachter schwere Mängel bei der Bauausführung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen