Hauptzollamt Dortmund: Zwei Ziegen im Kofferraum
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.11.2024: Hauptzollamt Dortmund: Zwei Ziegen im Kofferraum
61 Min.Folge vom 13.11.2024Ab 12
Die A2 bei Dortmund. Hier kontrollieren Max und Niko von der „Kontrolleinheit Verkehrswege“ verdächtige Fahrzeuge und Personen. Bei der Kontrolle entdecken die beiden tierische Mitfahrer im Kofferraum – zwei Ziegen. Kann der Mann die Fahrt fortsetzen?
