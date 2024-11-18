Koch Dominik Wetzel testet Rouladen in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.11.2024: Koch Dominik Wetzel testet Rouladen in Frankfurt
61 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Wurst in der Roulade, hausgemachte Kartoffelklöße und zartes Rindfleisch - Koch Dominik Wetzel ist auf Rouladen-Tour unterwegs in Frankfurt am Main. Wo gibt es hier die beste Roulade zum fairen Preis? Der Food-Experte nimmt die Restaurants genau unter die Lupe, testet das beliebte Fleischgericht und bewertet das Essen auf Preis-Leistung und Qualität.
