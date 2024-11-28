The Boss Grill – Lucki MaurerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.11.2024: The Boss Grill – Lucki Maurer
61 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Lucki Maurer bittet zum Grill - aber diesmal ist er auch Veranstalter! Das „Bad Ass BBQ feat. The Boss Hoss“ verbindet Grill und Rock’n Roll. Vor einigen Jahren haben sich der Starkoch und die Berliner Country-Rocker von The Boss Hoss als Team bei einer Koch-Show kennengelernt. Sie verstanden sich auf Anhieb und haben über die Leidenschaft fürs Grillen und die Musik eine Freundschaft gefunden und ein Festival ist entstanden, bei dem 350 Gäste kulinarisch und musikalisch verwöhnt werden sollen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen