Folge vom 29.11.2024: Camper – Checker Axel Osterloh kontrolliert bei DIY-Tüftlern
Folge vom 29.11.2024
Endlich mal gute Nachrichten für den Camper-Checker Axel Osterloh aus Oldenburg. Seine Kunden, die Gebrüder Wandt aus Drochtersen bei Hamburg, haben ihr Wohnmobil, das sie ursprünglich für 600 Euro gekauft hatten, endlich auf Vordermann gebracht. Nun wollen sie ihm den fast fertigen Wagen vorführen. Axel ist beeindruckt von der guten Arbeit, aber hat ein großes Bedenken: Ist der Camper durch den Umbau nicht viel zu schwer geworden?
