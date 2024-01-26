Zwischen Malz und Hopfen – Biersommelier Bernhard SitterJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.01.2024: Zwischen Malz und Hopfen – Biersommelier Bernhard Sitter
61 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Bernhard Sitter aus Neureichenau im Bayerischen Wald ist seit 2005 der erste Diplom-Biersommelier Deutschlands. Er hat seinen Gaumen und seine Zunge lange ausgebildet, um jetzt die noch so kleinsten Feinheiten im Hopfensaft zu erkennen. Welche feinen Unterschiede es beim Bier gibt, zeigt der Biersommelier am Bodensee. Er testet verschiedene Biersorten in drei Brauereien der Region.
