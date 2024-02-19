Alles sicher? - Großkontrolle Polizei RavensburgJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.02.2024: Alles sicher? - Großkontrolle Polizei Ravensburg
Folge vom 19.02.2024
Großkontrolle auf einem Parkplatz an der B31 bei Eriskirch: Peter S., Christoph F. und ihre Kollegen der Polizei Ravensburg nehmen heute LKW ins Visier. Sie kontrollieren, ob die Ladung ausreichend gesichert ist und werten den Fahrtenschreiber aus. Haben die Fahrer genügend Pause gemacht? Und vor allem: Waren sie nicht zu schnell unterwegs?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
