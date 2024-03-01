Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper LeipheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.03.2024: Saugwagen blockiert Kreuzung – Abschlepper Leipheim
61 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12
Leipheim in Schwaben. Abschlepper Maximilian Schindler steht vor einer Herausforderung: ein Saugwagen ist mitten in einer Kreuzung liegengeblieben und der Verkehr muss umgeleitet werden. An der befahrenen Straße muss er die Kardanwelle ausbauen und den Wagen zeitnah abschleppen. Doch ungeduldige Autofahrer sitzen ihm im Nacken.
