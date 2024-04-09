Eine brandgefährliche Autofahrt – Polizeistreife SalzgitterJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.04.2024: Eine brandgefährliche Autofahrt – Polizeistreife Salzgitter
61 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 12
Lisa S. und Michael K. von der Polizeiinspektion Salzgitter haben einen gefährlichen Einsatz: Sie müssen zu einem brennenden Auto. Die bange Frage: Haben sich die Fahrzeuginsassen rechtzeitig in Sicherheit bringen können? Und: könnte der Brand auf andere Fahrzeuge übergreifen?
