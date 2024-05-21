Abschleppen schwer gemacht – Abschlepper BenniJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.05.2024: Abschleppen schwer gemacht – Abschlepper Benni
61 Min.Folge vom 21.05.2024Ab 12
Seit 17 Jahren ist Benjamin Richter als Abschlepper im Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Schwere Lkw, Pannen-Busse oder Falschparker hat er in all den Jahren zur Genüge von der Fahrbahn geholt. Auch ein 18 Tonnen schweres Betonteil, den ein Lkw auf der A3 verloren hat, stellt ihn und seine Kollegen nicht vor allzu große Probleme. Aber der Auflieger, von dem die Schwerlast gerutscht ist, macht Probleme und fordert sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung.
