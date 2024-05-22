Selbstgeschweißter Auspuff – Tuningkontrolle RavensburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.05.2024: Selbstgeschweißter Auspuff – Tuningkontrolle Ravensburg
Folge vom 22.05.2024
Marco Kammer und Andreas Kudella von der Polizei Ravensburg kontrollieren bei einer großen Tuningmesse am Bodensee aufgemotzte Fahrzeuge. Ein Mann hat an seinem aufgemotzten Schlitten die gesamte Auspuffanlage selbst geschweißt. Und das ist längst nicht alles!
