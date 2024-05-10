Aufgebrachter Pole – Wohnmobilkontrolle FreiburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.05.2024: Aufgebrachter Pole – Wohnmobilkontrolle Freiburg
59 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Auf der A5 bei Freiburg kontrollieren Polizeikommissar Wilfried Römer und seine Kollegen Wohnmobile. Bei einem polnischen Fahrer fehlt der Führerschein. Dieser behauptet, er wurde bestohlen und fängt eine Diskussion an. Kann Wilfried Römer die Situation beruhigen? Und: Campingplatzkontrolle ADAC in Kroatien
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
