Kabel EinsFolge vom 06.06.2024
61 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Der ehrenamtliche Seehundretter Toni Thurm ist in Sankt Peter-Ording am Nordseestrand unterwegs und rettet mutterlose Seehundbabys. Ohne seine Arbeit hätten diese keine Überlebenschance. Toni hat heute bereits zwei Junge eingesammelt - doch dann entdeckt er zwei weitere im Sand. Das Problem ist: Er hat keinen Platz mehr in seiner Transportbox. Kann er die zwei Seehunde noch retten? Und: Verschmutzte Hauptstadt - Graffiti Entfernung Berlin

