Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.06.2024: Bernd Zehner Mallorca Tapas
60 Min.Folge vom 21.06.2024Ab 12
Im Urlaub ist doch eine der besten Beschäftigungen einfach nur gutes Essen in Ruhe zu genießen. Deshalb checkt Bernd Zehner auf der Baleareninsel Mallorca die besten Restaurants zum Tapas essen. Die spanischen kleinen Spezialitäten wie Aioli, gegrillte Calamari, Ziegenkäse oder gebackene Zwiebelringe sind auch bei den Einheimischen sehr beliebt. Der Profikoch findet in seinem Food-Test heraus: Wo bekommt man im nächsten Mallorca Urlaub die besten spanischen Tapas?
