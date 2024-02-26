Unfall unter Alkoholeinfluss - Polizei NeuköllnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.02.2024: Unfall unter Alkoholeinfluss - Polizei Neukölln
60 Min.Folge vom 26.02.2024Ab 12
Steffen N. und Philipp R. von der Polizei Berlin Neukölln fahren in ihrer Nachtschicht zu einem Auffahrunfall. Die Aussagen der Fahrer sind widersprüchlich! Und dann stellt sich auch noch heraus, dass einer der Beteiligten Alkohol getrunken hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen