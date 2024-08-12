Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei Nürnberg

Kabel EinsFolge vom 12.08.2024
Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei Nürnberg

Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei NürnbergJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.08.2024: Fahrt unter Drogeneinfluss – Verkehrspolizei Nürnberg

61 Min.Folge vom 12.08.2024Ab 12

In Nürnberg findet heute eine groß angelegte Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt auf Gurtpflicht und Handynutzung am Steuer statt. Die Polizisten kontrollieren einen Fahrer aus Rumänien, der nicht angeschnallt war. Bei der Kontrolle fällt den Polizisten auf, dass der Mann einen besonders trockenen Mund hat. Auch die Pupillenreaktion bleibt aus. Hat der Mann Drogen konsumiert?

Alle verfügbaren Folgen